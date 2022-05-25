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Стрельба возле школы в Техасе: погибли 15 человек, более десятка раненых

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Ювалд, Среда 25 мая 2022 00:18
Стрельба возле школы в Техасе: погибли 15 человек, более десятка раненых Фото: в результате стрельбы в техасской школе погибли 14 детей (twitter.com/BillFOXLA
Автор: Артур Родивилов

Ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас). В результате 14 детей и преподаватель погибли, больше десяти человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам губернатора штаба Грега Эббота, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, также мертв.

"Он ужасно и непостижимо застрелил 14 учеников и убил учителя", - сказал Эбботт.

Подозреваемый также застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу. Эббот сказал, что у стрелка был пистолет и, возможно, винтовка.

По словам информированного источника ABC, медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы в городе Сан-Антонио. Также, пулевое ранение получил 45-летний мужчина.

Напомним, в октябре 2021 года в результате стрельбы в техасской школе пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.

В мае 2018 также произошла стрельба в школе. Огонь открыл 17-летний ученик. Тогда погибли десять человек.

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