Стрельба возле СБУ в Киеве: возбуждено дело, есть задержанные

Следователи Шевченковского управления полиции возбудили уголовное дело по факту стрельбы в центре Киева возле здания Службы безопасности Украины. Происшествие квалифицировали по статье хулиганство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Полиция установила, что конфликт возник возле одного из банков. Предварительно, представители охранной фирмы зашли в банк, где в то время была группа неизвестных лиц. Между ними завязалась ссора, а в дальнейшем охранник открыл стрельбу в воздух.
Пострадавших, по данным правоохранителей, в результате конфликта и стрельбы нет. Полицейские задержали двух активных участников конфликта, однако кого именно - неизвестно.
Напомним, по данным источника РБК-Украина, участниками конфликта были инкассаторы и активисты организации "Украинский стяг".