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Стрельба в воздух и пострадавшие полицейские: в Киеве на Крещатике произошли столкновения

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 12:53
Стрельба в воздух и пострадавшие полицейские: в Киеве на Крещатике произошли столкновения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате столкновений на Крещатике задержали 8 человек

В Киеве на Крещатике произошли столкновения с участием правоохранителей и неизвестных лиц, пострадали четверо полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Киеве.

Как сообщили в столичном главке, сегодня на Крещатике к полицейским подошла группа агрессивно настроенных лиц, которые нецензурно выражались, возник конфликт, в ходе которого молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

В ответ на такие действия правоохранители также использовали слезоточивый газ, а один из правоохранителей сделал предупреждающий выстрел в воздух. В результате конфликта к медикам обратились четверо полицейских. В настоящее время задержаны 8 участников конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева продолжает нести службу в усиленном режиме из-за продолжающихся протестных акций. В частности, к охране публичного порядка в центре столицы привлечены сотрудники полиции диалога, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники.

Отметим, в частности вчера участники акции против открытия рынка земли перекрывали Крещатик.

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