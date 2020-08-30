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Стрельба вблизи Люботина: нападавшим избрали меру пресечения

Автор: Надежда Собенко

Суд избрал меру пресечения девяти задержанным за совершение нападения на автобус с людьми в Харьковской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По постановлению судьи Киевского районного суда они 60 суток будут находиться под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.

Напомним, в Харьковской области неизвестные совершили нападение на микроавтобус, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали всех подозреваемых в нападении. В результате нападения пострадали четыре человека.

В МВД заявили, что стрельба вблизи Люботина является конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что заказчики нападения на микроавтобус понесут наказание.

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