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Стрельба вблизи Люботина: нападавшим грозит пожизненное заключение

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о подозрении 14 лицам, причастным к нападению на микроавтобус вблизи Люботина в Харьковской области. Все задержанные являются жителями Днепра в возрасте от 18 до 33 лет.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Злоумышленникам объявили подозрения в хулиганстве и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

На месте происшествия и в транспортных средствах нападавших правоохранители изъяли 16 гильз, предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль "Форт", газовый пистолет, магазин с патронами, складной нож, газовые баллончики и другие вещественные доказательства.

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Фото: вещественные доказательства на месте нападения (hk.npu.gov.ua)

В результате нападения 35-летний харьковчанин получил сотрясение головного мозга, двое мужчин 52 и 38 лет получили огнестрельное ранение плеча, а 36-летний мужчина был ранен в ногу.

Напомним, вчера в Харьковской области неизвестные совершили нападение на микроавтобус, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали всех подозреваемых в нападении. В результате нападения пострадали четыре человека.

В МВД заявили, что стрельба вблизи Люботина является конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что заказчики нападения на микроавтобус понесут наказание.

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