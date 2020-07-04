Массовая драка в центре Киева: 10 задержанных, трое пострадавших

Стали известны подробности стрельбы, произошедшей в центре Киева утром в субботу, 4 июля. В результате столкновений пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Указано, что утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы.

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия", - информируют в полиции.

Указано, что двое участников получили ножевые ранения, их госпитализировали в медицинские учреждения.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой; столкновения произошли на Бессарабской площади.

Как писало РБК-Украина, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.