Стрельба в центре Киева: опубликовано видео задержания киллеров

В сети появилось видео задержания иностранных киллеров, которые накануне совершили покушение со стрельбой в центре Киеве. Жертвой покушения оказался организатор международного наркокартеля.

Видео опубликовано на сайте Национальной полиции.

В частности, правоохранители опубликовали оперативные кадры задержания четырех иностранных киллеров в Одессе. Трех подозреваемых задержали ночью возле автомойки, еще один был задержан днем. Их доставили в полицию, где им разъяснили права на их родных языках. Кроме того, у них взяли образцы отпечатков пальцев.

По данным полиции, киллеры прибыли в Украину в начале мая, купили автомобиль и оружие, а также организовали слежку за жертвой. После того, как они расстреляли гражданина Черногории, который оказался главарем наркокартеля, они скрылись на автомобиле. Транспортное средство позже обнаружили сгоревшим.

Напомним, вчера в Киеве на Печерске произошла стрельба, с места инцидента был госпитализирован гражданин Черногории с пулевыми ранениями.

Уже сегодня стало известно о задержании киллеров в Одессе, все они оказались иностранными гражданами.