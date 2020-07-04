Стрельба в центре Киева: охранников привлекут к ответственности за бездействие

Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)

Действиям охранников, не вмешавшимся в драку со стрельбой в центре столицы, дадут правовую оценку

В рамках расследования массовой драки со стрельбой в центре Киева действиям охранников, которые не прекратили хулиганские действия, дадут правовую оценку. В столичной полиции отрицают информацию о бездеятельности своих сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня некоторые СМИ, освещая информацию о драке со стрельбой в Печерском районе столицы, распространили информацию, что полицейские не приняли меры для ее прекращения. Однако эта информация не соответствует действительности", - уверяют правоохранители.

Подчеркивается, что в течение первых нескольких минут после получения вызова на место происшествия прибыло 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

В полиции добавили, что на фото, которое распространяют в соцсетях и СМИ, мужчины в черной форме, которые стоят поблизости в момент драки, не являются полицейскими.

"Это - охранники развлекательных заведений, которые вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулиганские действия, стояли и наблюдали за ними. В рамках расследования уголовного производства действиям охранников также будет дана правовая оценка", - отмечают правоохранители.

Напомним, стали известны подробности стрельбы, произошедшей в центре Киева утром в субботу, 4 июля: задержали 10 человек, а 3 человека получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.

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Автор: Юлия Струк