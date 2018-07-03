Стрельба в центре Киева: названы приметы злоумышленника и марка его машины

Мужчина передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE)

Названы приметы подозреваемого, который смертельно ранил мужчину в центре Киева, и марка его машины. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"За совершение преступления, предусмотренного ст 115 УК Украины разыскивается мужчина 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет: черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки. Передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE), изображенном на фото. Мужчина очень опасен, при себе может иметь огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения злоумышленника необходимо сообщить правоохранителям.

Напомним, сегодня, 3 июля, в центре Киева неизвестный стрелял в мужчину. Пострадавший умер в больнице.

Правоохранителями предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно от пистолета Макарова.