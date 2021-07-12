Стрельба в Техасе: один человек погиб, еще пять серьезно пострадали
В городе Эль-Пасо, штат Техас, произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Paso Times.
Стрельба произошла в пустыне недалеко от города, куда обычно приезжают местные жители отдохнуть.
По прибытии полиция обнаружила несколько раненных и одну жертву - 21-летнего молодого человека, еще пятеро получили серьезные ранения в результате. Мотивы и причины стрельбы выясняются.
По данным газеты, рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплект и студенческий центр.
Несколько дней назад губернатор штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо издал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Также он подписал закон о восстановлении ответственности производителей оружия за причинение вреда.
В начале апреля президент США Джо Байден назвал применение оружия в стране "настоящей эпидемией и международным позором".