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Стрельба в Техасе: один человек погиб, еще пять серьезно пострадали

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США, Понедельник 12 июля 2021 04:00
Стрельба в Техасе: один человек погиб, еще пять серьезно пострадали Фото: мотивы и причины стрельбы выясняются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В городе Эль-Пасо, штат Техас, произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Paso Times.

Стрельба произошла в пустыне недалеко от города, куда обычно приезжают местные жители отдохнуть.

По прибытии полиция обнаружила несколько раненных и одну жертву - 21-летнего молодого человека, еще пятеро получили серьезные ранения в результате. Мотивы и причины стрельбы выясняются.

По данным газеты, рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплект и студенческий центр.

Несколько дней назад губернатор штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо издал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Также он подписал закон о восстановлении ответственности производителей оружия за причинение вреда.

В начале апреля президент США Джо Байден назвал применение оружия в стране "настоящей эпидемией и международным позором".

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