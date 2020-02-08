Стрельба в Таиланде: из торгового центра эвакуируют раненых

Из торгового центра Terminal 21 в таиландском городе Корат, где произошла стрельба, эвакуируют раненых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Свидетель происшествия опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как врачи и правоохранители проводят эвакуацию раненых из торгового центра, где несколько часов назад вооруженный военнослужащий устроил стрельбу.

Местные СМИ сообщают, что военный до сих пор находится на территории торгового центра. Отмечается, что он захватил в заложники около 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде произошла стрельба на территории торгового центра Terminal 21 в Корате. Военнослужащий, после убийства своего командующего и еще двух солдат, отправился в торговый центр и открыл огонь по гражданским. Предварительно, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 12 человек.

Также РБК-Украина писало, что в пятницу, 7 февраля, в городе Мукачево произошла стрельба. В результате инцидента ранения получили 2 человека. Одним из пострадавших в результате стрельбы был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Кроме того, в Запорожье стреляли во владельца одного из ресторанов. В Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец. Конфликтный посетитель решил "проучить" владельца заведения и устроил стрельбу.