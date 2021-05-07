Стрельба в США: шестиклассница ранила трех человек

Ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает ABC News.

У школьников - более серьезные ранения. Оба остаются в больнице. Возможно, им нужны будут операции.

Взрослый после оказания медицинской помощи вышел из больницы.

В результате стрельбы пострадали двое школьников и один взрослый.

Ученица 6-го класса утром открыла стрельбу из пистолета в школьном коридоре.

Недавно в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

Также неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, штат Вирджиния. По нему открыли огонь сотрудники ФБР.

Напомним, на днях в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.