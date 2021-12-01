UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стрельба в школе Мичигана: число жертв возросло до четырех

Автор: Дмитрий Кузнецов

Число жертв в результате стрельбы в школе города Оксфорд (штат Мичиган, США) возросло до четырех. В больнице скончался 17-летний подросток Джастин Шиллинг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit.

Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших.

Как сообщил шериф округа Окленд Майкл Маккейба, 17-летний подросток скончался от полученных ранений в больнице McLaren Oakland в Понтиаке около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Других подробностей правоохранитель не привел.

Напомним, 30 ноября 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда.

Отметим, в результате стрельбы восемь человек получили ранения, состояние двоих из них врачи оценивали как тяжелое. Жертвами стрелка стали три подростка.

Читайте РБК-Украина в Google News
МичиганСоединенные Штаты Америки