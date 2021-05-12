UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стрельба в школе Казани: виновному грозит пожизненное заключение

Автор: Даша Харченко

19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в российской Казани, грозит пожизненное заключение. Погибли 11 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает пожизненное заключение. При этом, самая строгая мера пресечения - это смертная казнь, однако в РФ на нее введен мораторий.

Напомним, утром 11 мая в казанской школе №175 бывший ее ученик устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших. Позднее власти уточнили, что жертвами стрелка стали как минимум семь детей. По последним данным в школе погибли 11 человек, еще 16 получили ранения.

Отметим, в Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стрельба