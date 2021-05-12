Стрельба в школе в Казани: стрелок признал вину, его арестовали

Устроивший стрельбу в школе в Казани (Российская Федерация) Ильназ Галявиев признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что представитель следствия на суде заявил, что Галявиев признал вину. При этом сам казанский стрелок заявил, что не возражает против меры пресечения в виде ареста.
Также на суде следствие подчеркнуло, что он сделал не менее 17 выстрелов в школе. Подозреваемый добавил, что у него нет тяжких заболеваний, хотя ранее неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей.
В результате его отправили под стражу на два месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что казанскому стрелку грозит пожизненное лишение свободы. Его действия квалифицировали как массовое убийство.
Утром 11 мая в казанской школе №175 ее бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших, но позднее власти уточнили число жертв - погибли семеро детей и две учительницы. Кроме того, более двух десятков человек получили ранения.
У нападавшего было при себе зарегистрированное оружие, разрешение на которое он получил за две недели до нападения. На допросах он заявлял о том, что осознал себя богом, о пробуждении монстра внутри себя и о ненависти ко всем.