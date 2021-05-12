Стрельба в школе в Казани: стрелок признал вину, его арестовали

Устроивший стрельбу в школе в Казани (Российская Федерация) Ильназ Галявиев признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что представитель следствия на суде заявил, что Галявиев признал вину. При этом сам казанский стрелок заявил, что не возражает против меры пресечения в виде ареста.

Также на суде следствие подчеркнуло, что он сделал не менее 17 выстрелов в школе. Подозреваемый добавил, что у него нет тяжких заболеваний, хотя ранее неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей.

В результате его отправили под стражу на два месяца.