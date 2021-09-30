Стрельба в селе Одесской области: полиция возбудила уголовное дело

Отмечается, что произошедшее в селе Одесской области квалифицировали по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

"Решается вопрос о дополнительной квалификации еще и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) этого же кодекса", - уточнили в полиции.

Фото: по факту стрельбы в Одесской области возбуждено уголовное дело (od.npu.gov.ua)