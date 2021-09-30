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Стрельба в селе Одесской области: полиция возбудила уголовное дело

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Одесса, Четверг 30 сентября 2021 22:43
Стрельба в селе Одесской области: полиция возбудила уголовное дело Фото: по факту стрельбы в Одесской области возбуждено уголовное дело (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По факту стрельбы в Подольском районе Одесской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Решается вопрос о дополнительной квалификации производства еще по одной статье УК Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что произошедшее в селе Одесской области квалифицировали по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

"Решается вопрос о дополнительной квалификации еще и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) этого же кодекса", - уточнили в полиции.

Фото: по факту стрельбы в Одесской области возбуждено уголовное дело (od.npu.gov.ua)

Напомним, днем 30 сентября правоохранители обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в селе Одесской области.

Отметим, мужчина устроил стрельбу из ружья, для его нейтрализации в действие была введена полицейская спецоперация "Гром".

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Министерство внутренних дел Украины Одесса
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