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Стрельба в ресторане Запорожья: полиция возбудила дело и ищет стрелка

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате стрельбы в ресторане "Аристократ" на проспекте Маяковского в Запорожье погиб мужчина 1991 года рождения. Погибший получил огнестрельное ранение грудной клетки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "061.ua".

По информации издания, местная полиция уже возбудила уголовное дело по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Место нахождения стрелка и его личность сейчас устанавливают. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, стрельба в запорожском ресторане произошла сегодня ночью. Предварительно, кроме погибшего, также есть один пострадавший. Его с большим количеством огнестрельных ранений доставили в больницу.

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ЗапорожьеСтрельба