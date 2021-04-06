Стрельба в поезде: одному военному объявили подозрение, второй - на гауптвахте

За стрельбу в поезде Константиновка - Киев объявили подозрение только одному офицеру спецсвязи. Второго отправили на гауптвахту.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента .

Сообщается, что задержан только один военнослужащий, ему сообщили о подозрении по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.

Следствие полагает, что офицеры в состоянии алкогольного опьянения ехали в купе поезда, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия и оказывал сопротивление правоохранителям. Его действия пресек полицейский спецназ КОРД.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, второго офицера отправили на гауптвахту. Продолжаются следственные действия, оружие изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.