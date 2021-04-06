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Стрельба в поезде: одному военному объявили подозрение, второй - на гауптвахте

Автор: РБК-Украина

За стрельбу в поезде Константиновка - Киев объявили подозрение только одному офицеру спецсвязи. Второго отправили на гауптвахту.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Сообщается, что задержан только один военнослужащий, ему сообщили о подозрении по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.

Следствие полагает, что офицеры в состоянии алкогольного опьянения ехали в купе поезда, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия и оказывал сопротивление правоохранителям. Его действия пресек полицейский спецназ КОРД.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, второго офицера отправили на гауптвахту. Продолжаются следственные действия, оружие изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в ночь на 6 апреля военнослужащие Госспецсвязи устроили стрельбу в поезде, который пришлось задерживать на станции Красноград. В ходе операции спецназа их задержали, при этом военные угрожали открыть огонь на поражение в случае штурма. В итоге поезд задержался на в пути на шесть часов.

Позже стало известно, что обоих военнослужащих уже уволили.

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Новости Украины КиевпоездКонстантиновкаСтрельба
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