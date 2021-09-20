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Стрельба в Перми: погибли 8 человек, число пострадавших возросло до 24

Автор: Юлия Бойко

В результате стрельбы в Перми (Российская Федерация) погибли восемь человек, еще 24 пострадали. У 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным Следственного комитета РФ, в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли восемь человек. В Министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию, уточнив, что медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что стрельбу устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Также известно, что перед нападением он опубликовал манифест, в котором призвал не называть стрельбу в университете террористическим актом.

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