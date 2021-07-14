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Стрельба под Одессой: полиция установила личности нарушителей

Автор: РБК-Украина

Полиция в Одесской области установила личность нарушителя, который устроил стрельбу из автомата в селе Фонтанка. Также установлен водитель автомобиля, который создавал аварийную ситуацию на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

По словам начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха, человек, который открыл стрельбу, установлен. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.

"Также установлено водителя автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в селе Фонтанка мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват".

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