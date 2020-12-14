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Стрельба в Нью-Йорке: злоумышленник умер в больнице после выстрела полиции

Автор: Даша Харченко

Злоумышленник, который открыл стрельбу возле собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, умер в больнице. Его доставили в больницу после того, как полиция нанесла ему ранение, открыв ответный огонь.

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Об это со ссылкой на источник сообщает CNN.

Отмечается, что он был в критическом состоянии.

Инцидент произошел после рождественского концерта. Мужчина пришел с двумя пистолетами и выстрелил один раз в воздух. По словам очевидцев, он кричал, чтобы его застрелила полиция.

Возле места происшествия находились три сотрудника полиции Нью-Йорка, они начали стрелять в ответ и ранили мужчину в голову.

Помимо огнестрельного оружия у злоумышленника при себе нашли сумку с полным баллоном бензина, веревку, проволоку и несколько ножей.

Ранее сообщалось, что 13 декабря вечером в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова.

Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

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