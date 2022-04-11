Стрельба в ночном клубе США: два человека убиты, десять получили ранения

В результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рапидс, штат Огайо, США, два человека погибли и десять получили ранения. Стрельба произошла в ночном клубе Taboo. По сведениям очевидцев, стрелок был только один.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

В полиции не сообщают, что могло привести к стрельбе, и арестован ли подозреваемый. Пресс-служба полиции лишь сообщила, что угрозы для населения города больше не существует. Состояние раненых также пока держится в секрете.

Владелец клуба Мод Уильямс заявил, что ему мало что известно о стрельбе. "Происшедшее чрезвычайно тревожно, и в настоящее время я просто помогаю полиции", — сказал Уильямс.