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Стрельба в ночном клубе США: два человека убиты, десять получили ранения

Выстрелы в Сидар-Рапидс (Фото: nbcchicago.com)
Автор: Константин Широкун

В результате стрельбы в ночном клубе города Сидар-Рапидс, штат Огайо, США, два человека погибли и десять получили ранения. Стрельба произошла в ночном клубе Taboo. По сведениям очевидцев, стрелок был только один.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

В полиции не сообщают, что могло привести к стрельбе, и арестован ли подозреваемый. Пресс-служба полиции лишь сообщила, что угрозы для населения города больше не существует. Состояние раненых также пока держится в секрете.

Владелец клуба Мод Уильямс заявил, что ему мало что известно о стрельбе. "Происшедшее чрезвычайно тревожно, и в настоящее время я просто помогаю полиции", — сказал Уильямс.

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