Стрельба в Мукачево и сроки принятия закона о рынке земли: новости за 7 февраля

Коллаж РБК-Украина

В Мукачево произошла стрельба, ГБР объявило подозрения экс-пограничникам за выдворение Саакашвили, в Раде назвали сроки принятия закона о рынке земли. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 7 февраля, - в материале РБК-Украина

В Мукачево произошла стрельба, есть раненые

В пятницу,7 февраля, в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Полиция квалифицировала стрельбу как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием. Мукачевский городской совет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию из-за происшествия.

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности. Как отметил министр, в настоящее время проводится специальная полицейская операция и поиски участников перестрелки.

ГБР объявило подозрения экс-пограничникам за выдворение Саакашвили из Украины

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) за перемещение экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили за пределы Украины.

По данным следствия, что экс-руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации ГПСУ организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Польшу в феврале 2018 года.

Зеленский просит закрыть офисы "ЛДНР" в Италии и освободить Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных "республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - заявил Зеленский.

Ранее The New York Times писало, что итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы.

Сийярто предложил Украине приравнять венгерский к языку коренного народа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил приравнять венгерский к языку коренного народа на Закарпатье. Об этом он заявил на встрече с министром образования Украины Анной Новосад, передает пресс-служба МОН.

Сообщается, что Сийярто предложил рассмотреть возможности, которые могли бы улучшить условия для изучения родного языка для венгерской общины Закарпатье. В частности, приравнять венгерский язык к языку коренного народа, а также увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет большего количества уроков украинского языка.

В Раде назвали сроки принятия закона о рынке земли

Законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Бернацкая внесла залог по делу "Золотого мандарина"

Бывшая замминистра юстиции Наталья Бернацкая внесла 7 млн гривен залога по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом РБК-Украина сообщил ее адвокат Евгений Солодко.

По его словам, залог в размере 7 млн гривен уже внесен.

Напомним, в январе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении шести фигурантам дела "Золотого мандарина", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.

Россия готовится раздавать паспорта без отказа от старого гражданства

Правительство Российской Федерации готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят гражданам других стран получить российский паспорт без отказа от старого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что подготовку таких инициатив подтвердили в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, которой президент Владимир Путин поручил привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан. В самом же правительстве предлагают исключить требование о подаче заявления об отказе от старого гражданства при вступлении в российское.

Додон заявил о готовности дать широкую автономию Приднестровью

Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

По его словам, за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по устранению роуминга в телефонной связи. В то же время Додон отметил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд в Украину

Российские актеры пытались проникнуть на территорию Украины, и получили запрет на 10 лет за то, что попытались обмануть пограничников. Группа граждан Российской Федерации в четверг, 6 февраля, прибыла на один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Как рассказали актеры, они приехали для гастролей

Как выяснилось, два человека из группы незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где снимались в фильме. Еще два человека не смогли подтвердить цель своей поездки. Актерам проставили запрет на въезд в Украину на три года. Остальные участники группы въезжать сами отказались. После завершения всех процедур, российская группа вернулась в Молдавию.

Однако уже через несколько часов они снова попытались пересечь границу Украины, но уже на другом пункте пропуска. Украинские пограничники пресекли и эту попытку. Тем, кому ранее дали запрет на три года, проставили запрет на 10 лет, остальные получили запрет на три года за нарушение статьи 203-1 КУоАП, который также предусматривает штраф.