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Стрельба в Мукачево: полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 12:11
Стрельба в Мукачево: полиция рассказала детали спецоперации на Закарпатье
Фото: спецоперация на Закарпатье (npu.gov.ua)

Члены вооруженной банды отстреливались при задержании

Возможные причастные к стрельбе в Мукачево оказывали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Сообщается, что после стрельбы в Мукачево полиция, спецназ, сотрудники СБУ и прокуратура провели совместную спецоперацию по задержанию участников банды, которые планировали установить контроль над областью. Результатом операции стало задержание главаря и членов преступной группировки.

По данным полиции, банда была вооружена, при задержании участники группировки оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться. Их задержали, в результате никто не пострадал. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле.

Фото: спецоперация на Закарпатье (npu.gov.ua)

Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

В тот же день Мукачевский городской совет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город подразделения Национальной гвардии.

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Новости Украины Закарпатская областьМукачевоСтрельба
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