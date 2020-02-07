Стрельба в Мукачево: Аваков приказал усилить меры безопасности

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены двое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВС.

Как отметил министр, в настоящее время проводится специальная полицейская операция и поиски участников перестрелки.

"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничные заведения госпитализировали двух человек. Поиски участников перестрелки продолжаются, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Аваков разделяет обеспокоенность местной власти криминогенной ситуацией в регионе, и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности в городе в оперативно-профилактической отработки привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Кроме того, Мукачевский городской совет просит президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию за стрельбу в городе.