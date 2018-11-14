Стрельба в Луцке: суд арестовал трех подозреваемых

Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяця без права внесения залога

Луцкий городской районный суд Волынской области арестовал трех подозреваемых по делу о стрельбе на автомойке 5 ноября, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судову владу".

Как сообщается, задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяця без права внесения залога. Подозреваемым вменяют совершение хулиганских действий с применением огнестрельного и холодного оружия, которое было заранее заготовлено для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Ранее суд арестовал двух участников стрельбы - 24-летнего жителя Киевской области и 37-летнего жителя Киева.

Отметим, в качестве одной из основных версий стрельбы в Луцке следователи рассматривают бандитские разборки.

Ранее сообщалось, что в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек.

Как известно, в Луцке 5 ноября 2018 года на автомойке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены. Правоохранители установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка.