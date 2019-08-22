ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стрельба в Кропивницком: в больнице умер второй пострадавший

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 17:27
Стрельба в Кропивницком: в больнице умер второй пострадавший
Фото: место убийства (cbn.com.ua)

Сегодня в Кропивницком расстреляли адвоката, в ходе стрельбы был ранен еще один человек

Второй мужчина, который был ранен в ходе стрельбы в Кропивницком, умер в больнице. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

По его словам, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе Кропивницкого.

"Наши коллеги сейчас находятся на месте: председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области... Из той информации, что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович", - сообщил Вилков, добавив, что пока мотивы преступника и все обстоятельства выясняют правоохранители и адвокаты.

Он отметил, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И насколько нам известно, в больнице мужчина умер", - заявил Вилков.

Напомним, сегодня в Кропивницком возле следственного изолятора расстреляли адвоката. Отмечалось, что неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщали о еще одном пострадавшем. Позже появились первые подробности расстрела адвоката в Кропивницком. Так, погибший - бывший правоохранитель. Мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40 в четверг, 22 августа. Стрелок скрылся с места преступления.

Отметим, в ходе стрельбы в Кропивницком был ранен еще один человек.

Появились первые подробности расстрела адвоката в Кропивницком Новая Зеландия обратится к Украине из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Новости Украины Стрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь