Стрельба в Кропивницком: в больнице опровергли смерть пострадавшего

Заведующий травматологического отделения Кропивницкой областной больницы Андрей Семенович опроверг информацию о смерти пострадавшего в результате вооруженного нападения на адвоката Александра Иванова. Об этом говорится в видеосюжете, размещенном на сайте gre4ka.info.

Так, по словам врача, состояние пострадавшего сейчас стабильное и соответствует тяжести полученной травы. Он добавил, что сейчас проводится курс восстановительного лечения.

"При поступлении (в больницу - ред.) состояние больного было средней тяжести, связано это с полученным огнестрельным ранением верхней правой конечности и также у больного есть сопутствующие заболевания. Сейчас не возникает никаких сомнений относительно прогноза жизни", - отметил Семенович.

Напомним, ранее глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков сообщил, что в больнице погиб пострадавший при вооруженном нападении на адвоката Александра Иванова.

Как писало РБК-Украина, вчера, 22 августа, в Кропивницкого возле следственного изолятора расстреляли адвоката Александра Иванова. Адвокат погиб на месте. Также местные СМИ сообщали о еще одном пострадавшем. По предварительным данным, нападение произошло около 11:40, мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109.