Стрельба в Княжичах: в полиции Киева могли фальсифицировать доказательства

Фото: в деле фигурирует начальник полиции Киева Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

В ГПУ считают, что Крищенко может быть причастен к фальсификациям

Руководство полиции Киева могло фальсифицировать доказательства в резонансном деле о стрельбе в Княжичах под Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы "Слідство.Інфо".

В частности, журналисты обнародовали рапорт следователей ГПУ, в котором говорится, что руководство полиции Киева могли подделать служебные документы и скрыть доказательства причин смертельной перестрелки.

По версии прокуроров, начальник киевской полиции Андрей Крищенко, его тогдашний заместитель Виталий Стрижак и экс-начальник уголовного розыска Леонид Курята смогли подделать официальные документы для фальсификации доказательств.

"С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений ... организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мероприятий", - говорится в рапорте прокурора ГПУ.

Также сообщается, что в ГПУ подтвердили расследование уголовного производства о подделке документов, на сегодня подозрения не объявлены. Дело передано Госбюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что организатор спецоперации в Княжичах Герман Приступа стал замначальника полиции Киева.

Перестрелка в Княжичах произошла в декабре 2016 года, когда киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию. Во время нее на место прибыла полиция охраны Броварского отделения, которая отреагировала на сигнализацию в одном из соседних домов и задержала двух участников спецоперации. После этого началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.