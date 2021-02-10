Стрельба в клинике США: стали известны детали вооруженного нападения

Один из пострадавших при стрельбе в клинике в Баффало в Миннесоте умер. Еще три человека находятся в критическом состоянии, четвертого пострадавшего выписали из больницы

Об этом сообщает CNN.

Полиция заявила, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. В то же время на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. В частности, согласно протоколам судебных заседаний показывают, ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники. После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли «подозрительные устройства».