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Стрельба в Киеве: возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы

Автор: Мария Кучерявец

Мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе столицы, задержали. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УКУ, им оказался уроженец Донецкой области, 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что возле заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка.

"Один из оппонентов начал хаотичную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия", - рассказали в полиции.

Указано, что одному из участников потасовки была оказана медицинская помощь, от заявления в полицию и госпитализации он отказался.

По информации полиции, из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешения на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничьи ружья - все это было отправлено на проведение соответствующих экспертиз.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Сейчас следователи устанавливают других участников инцидента.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Фото: правоохранители изъяли оружие и патроны у злоумышленника (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, в результате чего был ранен мужчина.

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КиевЗадержание