Стрельба в Киеве и убийство президента Гаити: новости за 7 июля

В Киеве мужчина устроил стрельбу, убит президент Гаити, Англия победила Данию и сыграет в финале Евро-2020 с Италией. Подробнее о том, что произошло в среду, 7 июля - в материале РБК-Украина.

В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте

7 июля патрульные получили информации о конфликте в квартире и выехали на место происшествия. Когда полицейские прибыли на место, хозяин квартиры не захотел открывать дверь, после чего выстрелил из ружья. В результате выстрела пострадали полицейский и гражданский.

Для задержания стрелка пришлось привлекать спецназ, поскольку он забаррикадировался в квартире, более того - устроил там пожар. Правоохранители опубликовали видео и фото этой спецоперации.

Поставки в ВСУ некачественной техники: арестовали главу правления "Кузницы на Рыбацком"

В рамках дела о поставках в Вооруженные силы Украины некачественной техники еще одному из подозреваемых избрали меру пресечения. Суд арестовал главу правления "Кузницы на Рыбацком" Валерия Шандру.

7 июля Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав Шандре меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Президента Гаити застрелили в ходе нападения на его резиденцию

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Его супруга получила ранения.

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение.

В Израиле официально сменился президент: Герцог принес присягу

Глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог принял присягу президента Израиля в среду вечером, 7 июля. Он стал преемником Ревена Ривлина.

Бывший лидер лейбористской партии стал 11-м президентом Израиля. В то же время он стал первым президентом Израиля, который является сыном бывшего президента.

В порту Дубая произошел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Дубае. Вероятнее всего это произошло на нефтяном танкере.

В сети появляются кадры огромного пожара. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.

Изрезал маленького мальчика: под Кривым Рогом поймали 28-летнего нелюдя (фото)

Возле Кривого Рога мужчина ранил ножом двухлетнего сына своей бывшей сожительницы, после чего скрылся. 28-летнего злоумышленника после нападения удалось оперативно разыскать и задержать. Как оказалось, после преступления мужчина спрятался на чердаке одного из заброшенных домов в том же поселке Софийского района, где и произошел жуткий инцидент.

Ребенок с ножевыми ранениями в шею и спину был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.

Англия победила Данию и сыграет в финале Евро-2020 с Италией

Сборная Англии победила Данию и вышла в финал Евро-2020. Решающий победный гол был забит в экстра-тайме.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Канны 2021: ослепительные образы знаменитостей с красной дорожки кинофестиваля (фото)

6 июля состоялось открытие 74-й Каннского кинофестиваля. Торжественная церемония собрала звезд первой величины. На красной дорожке появились модели Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, экс первая леди Франции и модель Карла Бруни, актрисы Марион Котийяр, Энди Макдауэлл, Хелен Миррен, Джоди Фостер и многие другие.

Предлагаем подборку самых роскошных образов с долгожданного открытия фестиваля.

Синоптики рассказали, когда жара в Украине достигнет 35-градусного пика

Погода в Украине принесет сильную жару в ближайшей перспективе. Синоптики прогнозируют, что скоро в страну придут пиковые 35-градусные температуры.