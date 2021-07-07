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Стрельба в Киеве: ранен полицейский, к задержанию привлечены спецназовцы

Автор: Анастасия Рокитна

Полиция Киева рассказала подробности стрельбы на Голосеевском проспекте. В результате стрельбы пострадали правоохранитель и гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

На месте происшествия владелец квартиры произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении полицейских, сообщили в полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. Стрелок закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил он.

Напомним, появилось видео с места стрельбы в Киеве.

РБК-Украина писало, что в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".

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