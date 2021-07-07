Стрельба в Киеве: все подробности

Что происходит

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что работники патрульной полиции выехали на вызов после сообщения о конфликте на Голосеевском проспекте. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Есть информация, что до этого несколько людей ломились в квартиру к мужчине - требовали открыть дверь. Когда начали выламывать двери, мужчина выстрелил из зарегистрированного оружия. Сам стрелок закрылся в квартире.

Инцидент произошел в доме ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.

Пострадал полицейский

В результате стрельбы в Киеве пострадал полицейский и гражданский. Им оказывают помощь.

Штурм квартиры

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что для задержания стрелка принимаются все меры. Задействованы спецназовцы.

Телеканал "Украина 24" сообщает, что со стороны дома, где все произошло, идет белый дым.

В МВД сообщили, что во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, сейчас пытаются потушить огонь. Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

По последним данным, стрелка задержали.