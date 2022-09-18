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Стрельба в Херсоне. Гуменюк объяснила, что на самом деле произошло в оккупированном городе

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ. Что и произошло в Херсоне, где вчера вечером произошла стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она обратила внимание, ранее было предупреждение о том, с 17 по 20 сентября в Херсонской области, оккупантами планируется целый ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ.

"Российские военные пытаются донести информацию, что не освобождают их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах - на это нужно обращать внимание", - отметила Гуменюк.

По ее словам, если на оккупированных территориях происходят какие-то чрезвычайные события, например, взрывы или стрельба, и она еще не завершилась, а корреспондент оккупационного ТВ уже "в водовороте событий", то это, скорее всего, и есть провокация.

Что произошло в Херсоне

Напомним, вчера, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.

В ВСУ предполагали, что таким образом оккупанты снимают себе "очередной сюжет". Между тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это "кадыровцы" могли воевать с "вагнеровцами", которых недавно отправили для "усиления" Херсона.

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ХерсонОккупированные территории