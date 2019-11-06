Стрельба в Харькове: подозреваемый сбежал в РФ

Подозреваемый в стрельбе в Харькове, на улице Валентиновской, сбежал в Российскую Федерацию (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации следователей, подозреваемый около 22:00 через пункт пропуска Гоптовка пересек украинско-российскую границу и направился в РФ.

"Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба, один человек получил пулевое ранение в живот и доставлен в больницу. Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль "Mitsubishi".

Как сообщало РБК-Украина, в конце октября в Харькове произошла перестрелка на ул. Клочковской. В результате инцидента погиб свидетель по делу Вороненкова, также госпитализирован был еще один человек.