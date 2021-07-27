Стрельба, гребной слалом и маунтинбайк: где сегодня Украина может взять медаль ОИ

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта медалей. Украинские спортсмены будут бороться за три из них.
Подробнее о расписании четвертого дня Олимпиады-2020 - в материале РБК-Украина.
В этот день надежды Украины завоевать олимпийскую медаль лежат Елена Костевич и Олеге Омельчуке, которые будут бороться в командной стрельбе из пистолета на 10 м. Также Украина будет представлена в борьбе за медали в гребном слаломе Викторией Ус, а также в маунтинбайке - Яной Беломоиной.
Кроме этого сегодня свои выступления начинают наши пловцы Сергей Шевцов, Сергей Фролов и Михаил Романчук. Еще очередной, уже третий поединок в Токио проведет лучшая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина.
Пневматический пистолет 10 м, смешанные команды
Украина: Елена Костевич / Олег Омельчук
Пневматическая винтовка 10 м, смешанные команды
Украина не представлена
Женщины
Украинка: Виктория Ус
Маунтинбайк, женщины
Украинка: Яна Беломоина
Женщины, 64-69 кг
Женщины, одиночный разряд
Мужчины, одиночный разряд, групповой этап
Женщины, командное многоборье
Украина не представлена
Синхронная вышка, 10 м, женщины
Украина не представлена
Женщины, командная шпага
Украина не представлена
Мужчины до 81 кг и женщины до 63 кг
Украина не представлена
Мужчины, вольный стиль 200м
Украина не представлена
Женщины, на спине 100 м
Украина не представлена
Мужчины, на спине 100 м
Украина не представлена
Женщины, брас 100 м
Украина не представлена
Мужчины, вольный стиль 100 м
Украинец: Сергей Шевцов
Мужчины, вольный стиль 800 м
Украинцы: Сергей Фролов, Михаил Романчук
Женщины, до 67 кг
Украинки не представлены
Мужчины, до 67 кг
Украинцы не представлены
Женщины, одиночный разряд
Женщины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
Женщины, до 59 кг
Украина не представлена
Женщины, до 64 кг
Украина не представлена
Мужчины
Украина не представлена
Женщины
Украина не представлена
Командная выездка
Украина не представлена