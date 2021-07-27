Стрельба, гребной слалом и маунтинбайк: где сегодня Украина может взять медаль ОИ

В этот день надежды Украины завоевать олимпийскую медаль лежат Елена Костевич и Олеге Омельчуке, которые будут бороться в командной стрельбе из пистолета на 10 м. Также Украина будет представлена в борьбе за медали в гребном слаломе Викторией Ус, а также в маунтинбайке - Яной Беломоиной.

Кроме этого сегодня свои выступления начинают наши пловцы Сергей Шевцов, Сергей Фролов и Михаил Романчук. Еще очередной, уже третий поединок в Токио проведет лучшая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина.

Стрельба

Пневматический пистолет 10 м, смешанные команды

Украина: Елена Костевич / Олег Омельчук

Квалификация, 1 раунд - 3:00

Квалификация, 2 раунд - 3:45

Матч за бронзу - 5:00

Матч за золото - 5:37

Пневматическая винтовка 10 м, смешанные команды

Украина не представлена

Матч за бронзу - 9:15

Матч за золото - 9:52

Гребной слалом

Женщины

Украинка: Виктория Ус

Полуфинал - 8:00

Финал - 10:15

Велоспорт

Маунтинбайк, женщины

Украинка: Яна Беломоина

Финал - 9:00

Бокс

Женщины, 64-69 кг

1/16 финала. Анна Лысенко (Украина) - Умайма Абиб (Марокко) - 7:12

Стрельба из лука

Женщины, одиночный разряд

1/32 финала. Лидия Сиченикова (Украина) - Мишель Кроппен (Германия) - 7:44

Бадминтон

Мужчины, одиночный разряд, групповой этап

Артем Почтарев (Украина) - Брис Леверде (Франция) - 7:20

Художественная гимнастика

Женщины, командное многоборье

Украина не представлена

Финал - 13:45

Прыжки в воду

Синхронная вышка, 10 м, женщины

Украина не представлена

Финал - 9:00

Фехтование

Женщины, командная шпага

Украина не представлена

Схватка за бронзу - 12:30

Схватка за золото - 13:30

Дзюдо

Мужчины до 81 кг и женщины до 63 кг

Украина не представлена

Финальный блок - 11:00-13:50

Плавание

Мужчины, вольный стиль 200м

Украина не представлена

Финал - 4:43

Женщины, на спине 100 м

Украина не представлена

Финал - 4:51

Мужчины, на спине 100 м

Украина не представлена

Финал - 4:59

Женщины, брас 100 м

Украина не представлена

Финал - 5:17

Мужчины, вольный стиль 100 м

Украинец: Сергей Шевцов

Квалификация - 13:22

Мужчины, вольный стиль 800 м

Украинцы: Сергей Фролов, Михаил Романчук

Квалификация - 14:46

Тхеквондо

Женщины, до 67 кг

Украинки не представлены

Бой за бронзу А - 14:30

Бой за бронзу B - 15:00

Бой за золото - 15:30

Мужчины, до 67 кг

Украинцы не представлены

Бой за бронзу А - 14:45

Бой за бронзу B - 15:15

Бой за золото - 15:45

Теннис

Женщины, одиночный разряд

Третий раунд. Элина Свитолина (Украина) - Мария Саккари (Греция) - примерное время 8:00

Триатлон

Женщины, индивидуальный разряд

Украина не представлена

Старт соревнований - 2:45

Тяжелая атлетика

Женщины, до 59 кг

Украина не представлена

Финал - 9:50

Женщины, до 64 кг

Украина не представлена

Финал - 13:50

Серфинг

Мужчины

Украина не представлена

Матч за бронзу - 8:16

Матч за золото - 9:46

Женщины

Украина не представлена

Матч за бронзу - 9:01

Матч за золото - 10:31

Софтбол

Матч за бронзу. Мексика - Канада - 7:00

Матч за золото . Япония - США - 14:00

Конный спорт

Командная выездка

Украина не представлена