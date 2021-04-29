Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась, число жертв возросло

Пограничная служба Киргизии заявила, что стрельба на границе с Таджикистаном прекратилась. В то же время Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о новых жертвах конфликта на киргизско-таджикской границе.
Об этом сообщает агентство "Azattyk Media".
По данным пограничников, по состоянию на 23:45 по местному времени в зоне конфликта перестрелка прекратилась.
Сейчас известно о трех погибших в результате сегодняшнего конфликта на киргизско-таджикской границе. Среди них - девочка 2008 года рождения, которая умерла по дороге в больницу. Всего с ранениями госпитализировали 51 человека.
Напомним, сегодня на спорном участке границы между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули боевые действия. Перестрелка между военными началась после того, как на территории спорного участка "Главный водораздел" таджикская сторона установила видеонаблюдение на столбах ЛЭП.
Почти сразу после начала стрельбы, стало известно об одном погибшем и еще 16 раненых.
Под вечер главам МИД Киргизии и Таджикистана удалось договориться о прекращении огня, а также отводе военных от границы.