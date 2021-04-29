Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась, число жертв возросло

Пограничная служба Киргизии заявила, что стрельба на границе с Таджикистаном прекратилась. В то же время Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о новых жертвах конфликта на киргизско-таджикской границе.

По данным пограничников, по состоянию на 23:45 по местному времени в зоне конфликта перестрелка прекратилась. Сейчас известно о трех погибших в результате сегодняшнего конфликта на киргизско-таджикской границе. Среди них - девочка 2008 года рождения, которая умерла по дороге в больницу. Всего с ранениями госпитализировали 51 человека.