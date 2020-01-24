Стрельба в Германии: появились новые подробности

в немецком поселке Рот-ам-Зее

Напомним, ранее в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который угрожал ему ножом. Мужчина сначала ударил неизвестным предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.

Также РБК-Украина писало, что в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию. Во время лекции мужчина набросился на лектора с ножом и нанес ему ножевые ранения.