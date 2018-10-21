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Стрельба во Флориде: есть раненые

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 23:11
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В ходе стрельбы ранены шесть человек

Во Флориде (США) произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местного управления шерифа.

Сообщается, что по последним данным, "шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии". Властям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США) неизвестные устроили стрельбу на поминальном обеде, в результате чего ранения получили 5 человек.

В результате стрельбы пострадали 5 человек, в том числе восьмилетняя девочка. По данным полиции, стрельбу открыли несколько неизвестных на семейном поминальном обеде.

До этого 13 сентября в Бексфилде (Калифорния) произошла стрельба, в результате чего погибли 6 человек. По данным полиции, подозреваемый вместе с женой пришли в компанию, где у мужчины возник конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу.

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