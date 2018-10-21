Стрельба во Флориде: есть раненые

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В ходе стрельбы ранены шесть человек

Во Флориде (США) произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местного управления шерифа.

Сообщается, что по последним данным, "шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии". Властям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) October 21, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США) неизвестные устроили стрельбу на поминальном обеде, в результате чего ранения получили 5 человек.

В результате стрельбы пострадали 5 человек, в том числе восьмилетняя девочка. По данным полиции, стрельбу открыли несколько неизвестных на семейном поминальном обеде.

До этого 13 сентября в Бексфилде (Калифорния) произошла стрельба, в результате чего погибли 6 человек. По данным полиции, подозреваемый вместе с женой пришли в компанию, где у мужчины возник конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу.