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Стрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеец

Автор: Ольга Белей

Правоохранительные органы обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи в заброшенном здании под Днепром. Их там оставил подозреваемый в расстреле служащих нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

"14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное", - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, после задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории.

"На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР", - уточняется в сообщении.

Фото: найденные вещественные доказательства (dp.npu.gov.ua/)

Отметим, двое военнослужащих, пострадавших в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре, находятся в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали.

Напомним, появилось еще одно видео, а именно задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.

РБК-Украина писало, что в Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих.

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Днепр