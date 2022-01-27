Стрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеец

Правоохранительные органы обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи в заброшенном здании под Днепром. Их там оставил подозреваемый в расстреле служащих нацгвардеец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.
"14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное", - говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, после задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории.
"На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР", - уточняется в сообщении.
Фото: найденные вещественные доказательства (dp.npu.gov.ua/)
Отметим, двое военнослужащих, пострадавших в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре, находятся в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали.
Напомним, появилось еще одно видео, а именно задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.
РБК-Украина писало, что в Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих.