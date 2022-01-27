ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеец

Новина українською →
Днепр, Четверг 27 января 2022 15:04
Стрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеец Фото: автомат Калашникова (facebook.com UA National Police)
Автор: Ольга Белей

Правоохранительные органы обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи в заброшенном здании под Днепром. Их там оставил подозреваемый в расстреле служащих нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

"14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное", - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, после задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории.

"На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР", - уточняется в сообщении.

Стрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеецСтрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеец

Фото: найденные вещественные доказательства (dp.npu.gov.ua/)

Отметим, двое военнослужащих, пострадавших в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре, находятся в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали.

Напомним, появилось еще одно видео, а именно задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.

РБК-Украина писало, что в Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине