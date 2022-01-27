Стрельба в Днепре: найдено 14 пустых магазинов к автомату, которые спрятал нацгвардеец

Правоохранительные органы обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи в заброшенном здании под Днепром. Их там оставил подозреваемый в расстреле служащих нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

"14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное", - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, после задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории.

"На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР", - уточняется в сообщении.

Фото: найденные вещественные доказательства (dp.npu.gov.ua/)