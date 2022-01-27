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Стрельба в Днепре: двое находятся в крайне тяжелом состоянии

Автор: Ольга Белей

Двое военнослужащих, пострадавших в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре, находятся в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко.

"Самый тяжелый хлопец. Его зовут Игорь. У него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остается тяжелым", - заявил он.

При этом Рыженко отметил, что ему оказали помощь и он уже пришел в сознание.

"Второй – Владислав. Ему 22 года. У него перелом правого бедра. Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще бы несколько миллиметров и тогда не удалось бы его спасти. Как бы не тяжелое ранение, но если пуля пробивает бедренную артерию, то кровь выходит за считанные минуты", - рассказал он, отметив, что у него тяжелое состояние, но ближе к среднему.

Третий солдат с пулевым ранением в седалищную мышцу. Проблем с ним нет, была небольшая потеря крови. Он идет на поправку.

"Самая тяжелая поступила девушка. Ей 22 года. Девушка по имени Жанна. Я даже успел с ней оговорить. Она ничего не помнит. Она получила пулю в живот, в область пупка, вторую пулю в плечо и третью в колено правое", - рассказал он, отметив, что ее состояние крайне тяжелое, критическое.

Напомним, появилось еще одно видео, а именно задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.

РБК-Украина писало, что в Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих.

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Днепр