Стрельба на Черную пятницу в Алабаме: полиция опровергла гибель стрелка

Фото: место стрельбы в Алабаме (twitter.com/cp24)

Полиция при задержании застрелила парня, который не стрелял в людей

В Гувере (Алабама, США) полиция при задержании застрелила парня, который не виновен в убийстве покупателя в торговом центре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Miama Herald.

Сообщается, что застреленный полицией молодой человек не был стрелком, который устроил стрельбу на Черную пятницу в одном из торговых центров. В частности, по данным полиции, обезвреженный 21-летний Эманиан Фитцджеральд Брэдфорд-младший пытался скрыться, размахивая оружием. Позже выяснилось, что он не был тем стрелком, который открыл огонь в ТЦ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гувере между двумя парнями в торговом центре произошел конфликт, после чего один из них достал пистолет и открыл стрельбу. В результате инцидента погиб 18-летний парень, а также пострадала 12-летняя девочка, ее состояние оценивали как стабильное. По словам свидетелей конфликта, они слышали минимум восемь выстрелов. Полицейские при задержании одного из участников конфликта застрелили его.

До этого в Индиане в результате стрельбы в День Благодарения пострадали пять человек. Трое из них впоследствии умерли в больнице.