Стрельба в Броварах: почти все подозреваемые находятся под арестом

Из 50 подозреваемых участников перестрелки 48 уже под стражей
На данный момент под стражей находится большинство из подозреваемых в участии в перестрелке в Броварах под Киевом. Этот инцидент произошел в конце мая.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".
По факту перестрелки в Броварах выдвинули подозрение 50 лицам. И 48 из них находятся под арестом.
Напомним, в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой ранения получили три человека. Участие в стрельбе принимали около 100 человек. По данным правоохранителей, конфликт возник между перевозчиками за распределение пассажиропотока. По факту инцидента были задержаны десятки человек.
Как писало РБК-Украина, в начале июня правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки в Броварах.
Также сообщалось, что из-за инцидента в Броварах было сменено местное руководство полиции.