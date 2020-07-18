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Стрельба в Броварах: почти все подозреваемые находятся под арестом

Украина, Суббота 18 июля 2020 03:18
Стрельба в Броварах: почти все подозреваемые находятся под арестом
Фото: задержание участников стрельбы в Броварах (mvs.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Из 50 подозреваемых участников перестрелки 48 уже под стражей

На данный момент под стражей находится большинство из подозреваемых в участии в перестрелке в Броварах под Киевом. Этот инцидент произошел в конце мая.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

По факту перестрелки в Броварах выдвинули подозрение 50 лицам. И 48 из них находятся под арестом.

Напомним, в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой ранения получили три человека. Участие в стрельбе принимали около 100 человек. По данным правоохранителей, конфликт возник между перевозчиками за распределение пассажиропотока. По факту инцидента были задержаны десятки человек.

Как писало РБК-Украина, в начале июня правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки в Броварах.

Также сообщалось, что из-за инцидента в Броварах было сменено местное руководство полиции.

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