Стрельба на автобусной остановке в России: стали известны детали инцидента

Среди пострадавших от действий стрелка в Нижегородской области России оказалась его бабушка. Женщина выжила и госпитализирована.
Об этом сообщает "Нижний Новгород Онлайн".
В собственную бабушку юноша выстрелил до того, как устроил хаотичную стрельбу по людям на улице.
В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в расстреле людей увлекался компьютерными играми и огнестрельным оружием, а также экстремальным индустриальным туризмом.
Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены.
В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время российская полиция ведет его розыск.