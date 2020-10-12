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Стрельба на автобусной остановке в России: стали известны детали инцидента

Автор: Артур Родивилов

Среди пострадавших от действий стрелка в Нижегородской области России оказалась его бабушка. Женщина выжила и госпитализирована.

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Об этом сообщает "Нижний Новгород Онлайн".

В собственную бабушку юноша выстрелил до того, как устроил хаотичную стрельбу по людям на улице.

В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в расстреле людей увлекался компьютерными играми и огнестрельным оружием, а также экстремальным индустриальным туризмом.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены.

В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время российская полиция ведет его розыск.

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